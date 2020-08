Morte di Alberto Vicari, ipotesi di omicidio stradale

Modica - E' al vaglio del magistrato Marco Rota la posizione del 50enne sciclitano di Sampieri, che a bordo della sua auto, una Mitsubishi, ha investito oggi Alberto Vicari, provocandone la morte.

Il magistrato in un primo momento aveva disposto l’arresto dell'uomo, che si era rifiutato di sottoporsi all'alcol test, poi ha il fermo per i test coattivi. Alla fine Rota ha deciso per la denuncia poiché l’ospedale ha inviato i test a Catania e per i risultati bisognerà attendere qualche giorno. All'uomo è stato sequestrato il cellulare.