Sicilia prima regione in Italia per contagi

Palermo - E' di 89 attuali positivi il dato aggiornato, dal Ministero della Salute, all'11 di agosto che riguarda la Sicilia per i casi di coronavirus (ieri erano 32). Un dato che fa svettare l'isola in cima alle regioni italiane. I ricoverati con sintomi sono 44, in terapia intensiva restano 6 persone, il totale degli ospedalizzati è di 50, 488 sono in isolamento domiciliare per un totale di 538 positivi. I dimessi/guariti sono 2.752, i deceduti, dall'inizio dell'epidemia, sono 284, i casi da sospetto diagnostico 2.927.