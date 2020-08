Vittoria, incendiati due autocompattatori spazzatura

Vittoria - Incendio a due autocompattatori per la raccolta dei rifiuti a Vittoria, di proprietà della ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale oggi pomeriggio. Le fiamme si sono propagate da alcune sterpaglie limitrofe all'area in cui erano in sosta i due mezzi. C'è il dolo? Si tratta di una intimidazione? Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco mentre indagano gli agenti della Polizia di Stato.