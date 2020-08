29 nuovi positivi in Sicilia

Catania - Riprendono i contagi da coronavirus in tutta Italia e la Sicilia, che ieri era risultata la prima regione d'Italia per numero di casi (89 ma con 71 migranti), cede lo "scettro" alla Lombardia che - secondo il bollettino appena diffuso dal ministero della Salute - torna ad essere la regione italiana con il maggior numero di infezioni. Ma la Sicilia resta in piena emergenza e nele lultime 24 ore, a fronte di 2.248 tamponi processati dal sistema sanitario regionale, sono stati scoperti altri 29 casi di infezione da Sars-Cov2 e quasi tutti legati a focolai locali e casi di importazione come quelli tornati da Malta.

I nuovi 29 casi fanno salire a 562 gli attuali positivi, di cui 513 in isolamento domiciliare, 43 ricoverati in ospedale con sintomi (1 in meno di ieri) e 6 ricoverati in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 3.603. Al momento la Sicilia è invece la sesta regione in Italia per numero di attuali positivi dopo Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Toscana.