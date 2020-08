5 locali chiusi a Marzamemi per violazioni norme Anticovid

Marzamemi - Avrebbero violato le normative anticovid, diventando centri di assembramento. Stamani la Polizia notificato provvedimenti di chiusura per cinque locali di Marzamemi, per la durata di due gioni: pub Balata, Rais, Ipaneman, Muciara e Calamarò. Il provvedimento è stato disposto dalla questura di Siracusa. A determinare la decisione sarebbero stati diversi elementi: l’assembramento, il mancato utilizzo di mascherine e la musica, diffusa non con i criteri disposti dalle ordinanze comunali. L’ultima ordinanza della Commissione straordinaria, infatti, prevede la chiusura dei locali alle 2, lo stop della diffusione musicale a mezzanotte e niente feste in spiaggia: né live, nè dj set.