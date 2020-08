Covid, 42 nuovi casi in Sicilia

Catania - Se questa è la seconda ondata saranno gli esperti a dirlo, ma l'aumento dei contagi è sotto gli occhi di tutti. E in Sicilia dopo i 29 casi scoperti ieri (e con nessun migrante), nelle ultime 24 ore sono venuti fuori altre 42 infezioni da coronavirus a fronte di 2.042 tamponi processati dal sistema sanitario della Regione siciliana. E' l'incremento ufficializzato dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute che monitorizza quotidianamente l'andamento dell'emergenza sanitaria nel Paese

E anche oggi in Sicilia c'è poco da prendersela con i disperati che sbarcano a Lampedusa o chissà dove, perché si tratta per la quasi totalità di casi di trasmissione locale del virus. Solo 5 sono i casi riferiti a clandestini sbarcati in Sicilia. Ma ecco la suddivisione dei casi provincia per provincia: 16 a Palermo, 8 a Ragusa, 5 a Siracusa, 4 a Catania e Messina, 3 a Caltanissetta, 2 ad Agrigento. I 42 nuovi positivi portano il numero delle persone attualmente contagiate nell'Isola a 604, di cui 556 in isolamento domiciliare, 42 ricoverati in ospedale con sintomi e 6 ricoverati in terapia intensiva. Il numero totale dei casi di coronavirus in Sicilia dall'inizio dell'epidemia arriva così a 3.645, mentre è fermo a 284 il numero dei decessi.