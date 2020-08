Senza mascherine in discoteca, chiusa sala da ballo in Sicilia

Trapani - Una discoteca di Cornino, nel Trapanese, è stata chiusa per 5 giorni dai carabinieri per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19. Tra le 800 persone presenti, numero congruo con la capienza massima di 2.000, c'erano giovani sprovvisti di mascherine di protezione e non sarebbe stato impedito l’assembramento. I militari dell’Arma hanno segnalato la violazioni alla Prefettura di Trapani, cui spetta di valutare un eventuale prolungamento della sospensione dell’attività.

