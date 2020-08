A Pozzallo il problema non sono i migranti, ma i 1800 arrivi da Malta

Pozzallo - 1800 turisti in arrivo da Malta nelle ultime 24 ore. Il problema a Pozzallo non sono i migranti presunti positivi, rinchiusi nell'hotspot, ma i quasi duemila cittadini liberi che liberamente arrivano in Sicilia senza sottoporsi ad alcun tampone. I positivi in città sono diventati sei. All'anziano che versa in gravi condizioni, proveniente da una casa di riposo pozzallese, si aggiungono ora due anziani, marito e moglie. Oltre ai casi già registrati in precedenza, fra cui un ragazzo. Il sindaco Roberto Ammatuna ha le idee chiare. Così non c'è governance. Ovvero, non c'è governo. Tutti in ferie, vero?