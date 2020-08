Carne e pesce mal conservati in un ristorante di Marzamemi

Marzamemi - I Nas hanno fatto visita ai locali di ristorazione di marzamemi per accertarsi che la filiera alimentare sia tracciabile e garantita. In uno dei ristoranti controllati, sono stati sequestrati, per il cattivo stato di conservazione e perché custoditi in contenitori non idonei, 20 kg di pane, 10 kg di carne e 123 kg di pesce, di cui 50 kg di tonno. Gli alimenti erano avvolti in sacchi neri dell’immondizia e bruciati dal gelo del congelatore. E' stato sequestrato e il ristoratore sottoposto a sanzione.