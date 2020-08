Zolfo sopra i limiti, 30 mila euro di multa per nave a Pozzallo

Pozzallo - Continuano le attività della Guardia Costiera di Pozzallo anche a tutela dell’ambiente. Si è conclusa oggi, una operazione di verifica e controllo dei combustibili utilizzati dalle navi che approdano in porto e che ha condotto, sotto il coordinamento del Comandante C.F. (CP) Pierluigi Milella, il personale specialista in materia di sicurezza della navigazione ad ispezionare le navi mercantili all’ormeggio.

I militari operanti, una volta a bordo, hanno verificato la tenuta di registri e documenti della nave nonché prelevato alcuni campioni di combustibile in uso da sottoporre ad analisi presso il laboratorio chimico delle agenzie delle dogane e dei monopoli di Catania.

I risultati pervenuti hanno attestato l’utilizzo da parte di una nave ormeggiata in banchina di combustibile non a norma per la presenza di un contenuto di zolfo superiore ai limiti previsti ed è stata, pertanto, elevata una sanzione di 30.000 euro al Comandante della nave.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di verificare il rispetto a bordo dei limiti stabiliti dalle vigenti norme nazionali e comunitarie in materia di tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, così da ridurre le emissioni in atmosfera.