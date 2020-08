Coronavirus: 38 positivi nel Ragusano, 9 solo a Modica

Ragusa - Altri positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Ieri la conferma per tre persone un uomo e due donne. Mentre è risultato negativo l'uomo di Vittoria rientrato dalla Bulgaria. Al momento sono quattro i pazienti ricoverati nella divisione di Malattie Infettive di Ragusa, mentre, i positivi in totale sono 38. Tra i comuni iblei, Modica ha il più alto numero di positivi (nove), seguito da Ragusa con otto.