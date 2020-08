Covid, nuovo positivo a Modica, è un professionista

Modica - Sale il numero dei positivi a Modica. Un profesionista di mezza età, originario di Catania, in vacanza a Modica, è risultato positivo al tampone del Covid 19. L’uomo, sintomatico, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore“ dove è scattata la procedura per l’isolamento. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. I positivi a Modica ora sono dieci.