Modica, muore una 35enne

Modica - Una donna di 35 anni, C. C., residente a Modica, affetta da patologie gravi, è deceduta oggi all’ospedale Maggiore. La donna era giunta al pronto soccorso in condizioni gravi. I medici del Maggiore hanno tentato con un intervento chirurgico di salvarle la vita, ma la gravità delle patologie della donna ha reso vani i tentativi dei medici di chirurgia del nosocomio modicano.