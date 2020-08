Rissa in pieno giorno a Comiso, un ferito

Comiso - Una rissa è scoppiata oggi a Comiso fra alcunin stranieri e diversi comisani. Quattro gli uomini coinvolti nella lite. Un extracomunitario è rimasto ferito da un’arma da taglio e trasferito d'urgenza all'ospedale di Vittoria: non sarebbe in gravi condizioni. Indaga la Polizia, che ha già sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, nel quartiere sopra la via Roma.