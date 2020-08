Comuni iblei, emergenza rifiuti, si attende parere Arpa

Ragusa - Dodici sindaci e il commissario del libero consorzio comunale di Ragusa aspettano di ricevere un parere dell'Arpa sicilia per rimettere in funzione l'impianto di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa. Nelle more i Comuni sono allo stremo perchè non riescono a conferire la sezione di umido con grave pregiudizio per l'igiena pubblica. L'assenza della politica e di una Regione che non riesce a risolvere radicalmente il problema dei rifiuti è la prova di una burocrazia che tiene in scacco la pubblica amministrazione. Pertanto il Commissario straordinario dell'ex provincia di Ragusa Salvatore Piazza non può emettere ordinanza sino a quando non ci sarà parere del dirigente del servizio, ing. Caldara. Nel frattempo i Comuni sono sommersi dai rifiuti e nessuno muove un dito.