59 positivi nel ragusano

Ragusa – Un ferragosto caldo non solo per le temperature alte ma anche per i numeri di contagi registrati nella nostra provincia. L'Asp di Ragusa: "Avevamo aggiornato la situazione al 14 agosto con un numero 38 positivi, oggi, 17 agosto, la situazione vede, purtroppo, un incremento di altri soggetti positivi. Nello specifico si tratta di: contagi riferiti al cluster casa di riposo di Modica con un totale di otto (8) positivi di cui: 6 ospiti e 2 operatori. Cinque anziani di questi sono stati ricoverati nel reparto di Malattia Infettive dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo”.

Ricordiamo che un altro anziano della casa di riposo è attualmente ricoverato al San Marco di Catania, già da qualche giorno. Per la precisione è stato il primo ad accusare sintomi gravi.

Rimangono ricoverati il rumeno e la signora albanese all’ospedale Maria Paternò Arezzo e il signore proveniente dal Bangladesh al San Marco di Catania. Per un totale di 3. Il resto dei positivi si trova in isolamento domiciliare: Ispica: 2, Marina di Ragusa: 2, Modica: 11, Pozzallo: 9, Ragusa: 14, Sampieri: 2, Scicli: 2, Scicli - Donnalucata: 2, Scicli – Sampieri: 1 Vittoria: 5. Totale complessivo: positivi in quarantena 50 + 9 ricoverati = 59. Avevamo scritto e detto che la situazione non va sottovaluta e lo ribadiamo oggi, a maggiore ragione, visto i risultati di questi ultimi giorni. Ancora una volta la Direzione Strategica rivolge un appello a tutti affinché si rispettino le regole e gli accorgimenti: indossare la mascherina, rispettare il distanziamento, evitare assembramenti, lavarsi le mani e tanta cautela e responsabilità. Solo così si potrà evitare il contagio. A oggi sono stati effettuati 21567 tamponi, dall’inizio della pandemia, grazie al lavoro instancabile del personale del Dipartimento di Prevenzione e del Laboratorio Analisi".