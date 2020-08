Arrestati i ladri di carrube

Vittoria - A seguito di un mirato servizio volto a contrastare i reati predatori nelle campagne vittoriesi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Gianni Sammartino cl.76 e Davide Villi cl.79, mentre rubavano circa 160 kg di carrube da un terreno di proprietà comunale. I malviventi, a bordo di un’autovettura in loro possesso, una volta entrati all’interno del terreno, hanno raccolto la refurtiva in due sacchi occultati nel bagagliaio del veicolo. I militari in servizio di pattuglia, insospettiti dall’atteggiamento dei due, li hanno sorpresi in flagranza del reato di furto. Dopo la perquisizione veicolare, la refurtiva rinvenuta è stata restituita al Comune, mentre l’autovettura, sprovvista di copertura assicurativa, è stata sottoposta a sequestro.

Gli arrestati sono stati ristretti presso le proprie abitazioni in regime degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa.