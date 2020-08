Ecco il camion dei rifiuti finito in mare a Lipari. VIDEO

Lipari - E' accaduto qualche giorno a Lipari. Un camion della nettezza urbana, alla cui guida c'era il 55 anni Pinuccio Barcellona, rimasto ferito, sbanda e finisce in mare. Teatro dell'accaduto, la località Bagnamare. Nel video, i momenti in cui l'autista perde il controllo del mezzo e "vola" in acqua con tutto il carico dei rifiuti finiti in mezzo al mare.