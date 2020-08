Muore bambino di un anno, è giallo sulle cause

Rosolini - Un bambino di un anno, rosolinese, è morto oggi all'ospedale Maggiore di Modica, dove i medici non hanno potuto sottrarlo alla morte. Sul caso indaga la Polizia. Il campo di indagine non riguarda i sanitari, che hanno fatto quanto era il loro dovere per salvarlo.

Sarebbe stata una vicina di casa a dare l'allarme, sentendo le urla della madre del piccolo disperata per le condizioni del bambino. Il fatto è accaduto verso le 13. Quando il piccolo è arrivato al Pronto soccorso del Maggiore, però, non c'era più nulla da fare. I sanitari di Modica hanno informato gli agenti del locale Commissariato che hanno riferito al pm di turno di Ragusa. La dinamica di quanto accaduto a Rosolini, rimane, poco chiara. Non si esclude che nelle prossime ore il magistrato disponga l'autopsia sul corpo del bambino per stabilire le cause del decesso.