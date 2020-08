Vasto incendio lambisce le case a Noto

Noto - Vasto incendio nelle campagne di Noto, in provincia di Siracusa. Sulla zona in azione ed elicotteri dei vigili del fuoco e del Corpo forestale che attingono acqua anche dalle piscine di alcune abitazioni di San Corrado Fuori le Mura. Sono intervenuti anche i Canadair. Una persona, intossicata, è stata portata via in ambulanza. Secondo alcuni testimoni le fiamme sarebbero state appiccate contemporaneamente in almeno tre punti.