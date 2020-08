13 nuovi casi, 722 positivi in Sicilia

Palermo - Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’isola, nelle ultime 24 ore: il dato è e aggiornato alle ore 17 di oggi martedì 18 agosto, così come si evince dal sito della protezione Civile. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 313.011: di queste sono risultate positive 3.793 (+13), mentre attualmente sono ancora contagiate 722, con un incremento di 4 pazienti attualmente contagiati dal Covid-19. Non è stato registrato nessun decesso, quindi il totale delle vittime in Sicilia rimane 286.

I guariti ammontano invece a 2.785, 9 in più rispetto a quanto registrato ieri, lunedì 17 agosto. Degli attuali 722 positivi, 60 pazienti sono ricoverati con sintomi (+6) di cui 6 in terapia intensiva (=).