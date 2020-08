69 in quarantena a Modica, 10 positivi

Modica - Sono 10 attualmente i soggetti positivi al Coronavirus a Modica. Tra di loro 4 persone provenienti dalla casa di riposo focolaio (una operatrice e tre anziani ospiti), una donna proveniente dai Caraibi ed arrivata in città per lavoro e gli appartenenti alla prima “ondata” di contagi, quelli della comitiva di ragazzi di Sampieri. Dunque non si registrano nuovi casi “estranei” a queste particolari circostanze. Sono 69 in totale le persone attualmente in quarantena nel territorio di Modica, 9 di loro perché provenienti da Paesi esteri, in particolar modo Spagna e Malta, gli altri perché sospetti di essere venuti a contatto con pazienti contagiati.