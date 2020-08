Grave incidente sulla Ragusa-Mare, ferito un ciclista

Ragusa - Brutto incidente stamani sulla strada provinciale 25, la Ragusa-Marina di Ragusa. Nello scontro fra un'auto e una bici, ferito un ciclista, che ha riportato un’emorragia cerebrale, per cui è stato necessario il trasferimento in urgenza in elisoccorso a Catania. Lo scontro al chilometro 18, in contrada Cerasella. La donna al volante dell'auto ha chiamato i soccorsi, che hannp trovato l’uomo cosciente. La Tac all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ha consigliato il trasferimento a Catania.