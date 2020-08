Luigi, l'elettricista morto nell'incidente in deltaplano

Modica - Era un elettricista 54enne di Moncalieri, Luigi Leuci, precipitato ieri all'alba con un deltaplano a motore che si è incendiato nell’impatto con il terreno. La tragedia che ha visto morire il pilota, che era originario di Nichelino, è avvenuta durante le fasi di decollo del mezzo.

L’uomo era in volo in un'area vicina alla pista di volo dell'Oasi del Re a Marina di Modica. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sulla dinamica di quanto accaduto indaga il personale del commissariato di Modica. Luigi Leuci aveva al suo attivo numerose ore di volo. Si trovava in Sicilia con una compagnia di amici e appassionati con cui stava facendo una vacanza spostandosi in parte in auto e in parte sull'ultraleggero. Lascia la moglie e due figlie a cui stava cercando di trasmettere la passione per il volo.