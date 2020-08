Monterosso, positivo Covid familiare di impiegato: chiuso Municipio

Monterosso Almo - Il sindaco di Monterosso Almo, Salvatore Pagano, ha deciso di chiudere il Municipio in via precauzionale dopo che è stato accertato un contagio da Coronavirus. Il provvedimento è stato attuato in quanto il caso di positività al virus interessa la sfera familiare di un dipendente comunale. In attesa che vengano effettuati i tamponi a tutti i componenti il nucleo familiare, il sindaco ha disposto la chiusura degli uffici, garantendo in ogni caso i servizi essenziali.