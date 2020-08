Covid, 9 nuovi casi a Ragusa ieri

Ragusa - Sono nove i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Ragusa nel bollettino diramato oggi, 20 agosto. I 2.982 tamponi delle ultime 24 ore hanno svelato 37 nuovi positivi in Sicilia, come riporta il comunicato giornaliero del ministero della Salute su dati della Regione Sicilia. Di questi dieci sono a Palermo e uno dei pazienti si trova in terapia intensiva. Nove casi si registrano in provincia di Ragusa, sette a testa a Catania e Messina e quattro a Siracusa.