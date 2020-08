Muore donna vittima di un incidente sulla Ragusa Santa Croce

Ragusa - Un improvviso e inatteso peggioramento del quadro clinico. A distanza di una settimana dall’incidente stradale in cui era rimasta coinvolta, non ce l’ha fatta la 52enne ragusana Stefania Di Maria, dipendente comunale dell’ufficio anagrafe a Palazzo dell’Aquila a Ragusa. Il sinistro si era verificato lungo la Ragusa-Santa Croce Camerina, in contrada Malavita. La donna era stata subito ricoverata in ospedale, dove è spirata, a causa di sopraggiunte complicanze nel quadro clinico generale. Una notizia che ha scosso amici e colleghi.