A Scicli il film documentario Anni Vinti, il biennio rosso negli iblei

Scicli - Eventi estivi a Scicli grazie alla molteplice e variegata programmazione di “Vira”, la rassegna culturale estiva promossa da molte attività ristorative e commerciali di Scicli e curata dalle associazioni Tecne99, SEM, EKOS che si avvia verso la chiusura di stagione, e decide di farlo raccontando la Sicilia.

Questa domenica 23 agosto ore 21,30 a Villa Penna l’attesa proiezione del film documentario “Anni Vinti – il biennio rosso negli Iblei” per la regia di Andrea Giannone e la voce narrante di Andrea Tidona, con Enzo Ruta, Rosario Mangiameli, Giuseppe Miccichè e Sebastiano Burgaretta. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, nel circondario di Modica i socialisti organizzano la lotta di migliaia di braccianti analfabeti e poverissimi, ma i signori e i massari organizzano la reazione: "l'anni vinti" in questa parte della Sicilia si aprono con l'uccisione di 21 lavoratori e centinaia di feriti provocati dallo squadrismo fascista. Il film racconta questi episodi e offre testimonianze e spunti di riflessione che saranno oggetto del dibattito in programma a seguire. Prenotazioni su https://forms.gle/xAReP95VAhtAUKELA