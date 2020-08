Bimba di 4 anni rischia annegamento, elisoccorsa

Noto - Una bambina di quattro anni ha rischiato di annegare oggi pomeriggio, intorno alle 18,30, nel lido Reitani San Lorenzo a Noto. Subito rianimata, è stata elitrasportata a Catania al Cannizzaro. La bambina si trovava nella spiaggia libera, accanto ad un lido privato. Avrebbe però eluso il controllo dei genitori mentre giocava nel bagnasciuga, finendo poi in acqua. Sono stati i bagnanti ad accorgersi che la bimba era in difficoltà. Scattato l'allarme è stata chiamata un ambulanza del 118. Bravo il medico rianimatore nel prestare le prime cure del caso, stabilizzandola. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le foto sono di Silvia Panetti.