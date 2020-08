Otto positivi a Ispica

Ispica - Il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, ha rivelato che in città i positivi sono 8: 6 si trovano in isolamento domiciliare, uno in terapia intensiva e un soggetto non ispicese è temporaneamente domiciliato in territorio ispicese, fra Ispica e Rosolini. I non positivi in quarantena precauzionale, al momento, sono 11. "Sono ore e giornate molto complesse, vi prego di non cedere al pettegolezzo ed affrontare tutto con la giusta serenità e spirito di solidarietà. Il mio telefono è sempre attivo", dice il sindaco.