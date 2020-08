8 i positivi a Modica: 2 in meno rispetto a domenica

Modica - Secondo gli ultimi dati forniti dall’ASP, oggi sono 8 i soggetti risultati positivi al COVID in territorio di Modica, per lo più appartenenti alla casa di riposo focolaio. Due in meno rispetto all’ultimo rilevamento di domenica 23 agosto. 32 i soggetti in quarantena, 12 in meno rispetto a domenica. Sono 14 le persone attualmente in quarantena perché provenienti da Paesi Esteri. “Ancora una volta – commenta il Sindaco – ci troviamo a commentare numeri positivi. Siamo confortati dall’andamento della curva dei contagi a Modica, dove è ormai ferma da circa 10 giorni. Dati che non sono per nulla scontati visto quello che si legge circa altri territori vicini ai nostri. È doveroso rivolgere i complimenti ai miei concittadini per come stanno affrontando il momento, rispettando le restrizioni imposte nelle ultime settimane”.