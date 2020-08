Ennesima rissa a Santa Croce con arresto extracomunitario

Santa Croce Camerina - Lo scorso sabato gli agenti della Polizia Locale di Santa Croce sono intervenuti poco dopo le 21,30, su richiesta della sala operativa del 112, a seguito di una rissa iniziata nei pressi di via Caucana angolo via Giardino nella quale si riferiva che c’erano coinvolti alcuni extracomunitari. All’arrivo della pattuglia della Polizia Locale, tutto era finito. Ma solo all’apparenza. La causa della rissa si era spostata in Piazza Celestri, dove gli agenti trovavano due extracomunitari ed un terzo con le mani legate dietro la schiena. Uno di loro è riuscito a scappare, mentre il secondo è stato fermato da un agente della Polizia Locale ed un poliziotto del Commissariato di Vittoria fuori servizio.