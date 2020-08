In Sicilia con il bonus vacanze, anche a settembre e ottobre

In questo anno così strano, c’è un altro modo per andare in vacanza e avere uno sconto immediato che può arrivare fino a 400 euro: bastaprendere l’auto, scegliere le strutture che aderiscono all’iniziativa e partire con la sola voglia di viaggiare per scoprire un’Italia diversa, dal sapore originale e da una cultura millenaria che la rende diversa e multicolore: è l’Italia siciliana.

Il 2020 è l’anno del bonus vacanze che tutti possono avere, basta un Isee inferiore a 40 mila euro, scaricare l’app IO e farne richiesta. Il riscontro è immediato. In Sicilia l’estate più bella sta per arrivare: è quella di settembre e ottobre, con temperature più basse rispetto ad agosto e spiagge meno affollate: l’ideale anche per chi vuole rilassarsi senza preoccupazioni attenendosi ad un distanziamento naturale e sicuro.

Se vuoi visitare il Val di Noto, e vuoi farlo utilizzando il bonus vacanze, puoi scegliere se soggiornare a Modica, Scicli o Donnalucata. Case e appartamenti riservati a uso esclusivo, trattati e sanificati a regola d’arte, in formula bed & breakfast, con tutte le esperienze più originali, divertenti e coinvolgenti che Sicilia Ospitalità Diffusa ha selezionato per far conoscere tutti i sapori dell’Italia meridionale.