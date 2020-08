57 migranti in barca a vela a Marzamemi

Marzamemi - Un’imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo è stata intercettata nella tarda mattinata a largo di Marzamemi. Il natante che fino a qualche ora fa si trovava a un paio di miglia dalle coste siracusane ha da poco fatto ingresso a Porto Fossa ed è costantemente pattugliato da un’unità della Guardia Costiera e dalle forze dell’ordine (Polizia e Carabinieri) presenti a terra. Secondo una prima stima si tratterebbe di 57 migranti, di questi 8 donne e 4 bambini, quasi tutti provenienti da Tunisia e Somalia e al momento non è stato autorizzato lo sbarco.

Proprio per valutare le modalità dalle 14.30 di oggi pomeriggio è in corso un vertice in Prefettura per valutare le modalità di gestione delle operazioni. Tra i punti più importanti vi è ovviamente l’aspetto sanitario e il relativo controllo – con annesso tampone – di tutti i 57 migranti oltre a quello di trovare una struttura idonea ove collocarli.