Un nuovo caso di Coronavirus a Scicli

Scicli - Un nuovo caso di contagio da Coronavirus si è registrato ieri a Scicli. Si tratta di un adulto, in ospedale per altri motivi. Il caso non è collegato a nessuno di quelli emersi nelle scorse settimane, il che purtroppo conferma che il virus circola indipendentemente dai possibili tracciamenti. Restano in isolamento domiciliare 22 persone per aver avuto contatti con persone già contagiate.