Covid, secondo positivo a Scicli in due giorni

Scicli - Dopo quello di ieri, un altro caso di contagio da Coronavirus oggi a Scicli.

Anche in questo caso si tratta di una persona adulta, che aveva avuto qualche sintomo e ha fatto quindi il tampone, risultando positivo.

Anche questo caso non è collegato a quelli precedenti, segno anche questa volta che purtoppo il virus circola liberamente.

"Ribadiamo l'indicazione di prestare la massima attenzione alle regole fondamentali, anche in vista della prossima apertura delle scuole" -dice il sindaco Enzo Giannone.

Si fa appello al senso di responsabilità di tutti, se non si vuole vanificare il grande sforzo che il Comune e le Scuole, con in testa i Presidi, stanno facendo per consentire ai bambini e ai ragazzi di far ritorno in sicurezza nelle aule e tra i banchi.

Un appello particolare ai genitori: collaborate nel far rispettare le giuste regole ai vostri figli e nel dare voi stesso l'esempio, a partire dall'uso della mascherina laddove è obbligatorio e sempre dove non è possibile il distanziamento di almeno un metro tra le persone.

Il Sindaco ha appena dato ordine al Comando di Polizia Municipale di intensificare i controlli, anche nei locali pubblici, e di procedere senza alcun indugio a sanzionare quanti con i loro comportamenti costituiscono un pericolo per gli altri".