E' morto l'uomo che uccise Laura Pirri a Rosolini

Rosolini - Scontava l'ergastolo. Era stato ricoverato d’urgenza per “addome acuto” ma dopo una serie di complicanze e un’operazione chirurgica, è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale “Di Maria” di Avola. E’ morto ieri sera il rosolinese Sebastiano Iemmolo, aveva 39 anni. Da circa due anni era stato condannato all’ergastolo per il “femminicidio” nei confronti della compagna Laura Pirri.

In carcere, dove era detenuto, ha accusato un malore all’addome, e in codice rosso era stato ricoverato all’ospedale di Augusta. A causa dell’aggravarsi della situazione clinica è stato trasferito a Siracusa dove è stato sottoposto ad una operazione chirurgica. Subito dopo era stato trasportato in terapia intensiva ad Avola. Ieri sera, però le sue condizioni sono peggiorate fino all’arresto cardiaco.