Imprenditore positivo, circolo velico Caucana sospende attività

Santa Croce Camerina - Una coppia di soci del Circolo Velicolo Caucana è risultata positiva al tampone al Covid-19. In particolare un soggetto, risultato positivo, ha frequentato il circolo nella giornata di martedì scorso (25 agosto), occupando l'ombrellone n.° 34 e pranzando al ristorante del circolo. In conseguenza a ciò, in via precauzionale, sono sospese tutte le attività programmate. Non sarà inoltre consentito l'accesso senza l'utilizzo della mascherina.

Una ventina i tamponi programmati al Circolo, e oltre cinquanta i tamponi programmati un un'azienda di Vittoria frequentata dal soggetto, tornato da una vacanza in Sardegna.