21enne muore dopo avere perso il controllo della sua moto

Palermo - Un giovane motociclista, Francesco Bologna, 21 anni, di Termini Imerese, è morto in via Gibilrossa, a Palermo, in un incidente autonomo. Il ragazzo stava facendo ritorno a casa, insieme ad altri centauri, dopo una gita, quando ha perso il controllo del mezzo. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che stanno eseguendo i rilievi.