34 nuovi casi in Sicilia, due a Ragusa

Ragusa - Crescono da giorni ma senza picchi i casi di coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore nella nostra isola si sono registrati 34 nuovi casi (contro i 29 di ieri). Calano i ricoverati che ad oggi sono 68 (ieri erano 70) anche se resta stabile a 10 il numero delle persone in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono ora 1036 persone e il numero totale delle persone in Sicilia positive è salito a 1114. Non ci sono state vittime e il numero dei morti da covid in Sicilia è per fortuna fermo a 286 dall’inizio dell’epidemia.

In Italia si sono registrati 1365 nuovi casi positivi, 4 morti. La divisione fra le province: 1 Agrigento, 12 Catania, 3 Messina, 3 Palermo, 2 Ragusa, 1 Trapani, 2 Siracusa, 2 Enna 10 di cui 4 migranti. La Sicilia comunica che dei 34 casi positivi di oggi, 4 sono migranti e 5 sono mediatori culturali del centro di accoglienza di Pietraperzia-Enna.