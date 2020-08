Caucana, avvocato salva due coniugi da annegamento

Santa Croce Camerina - Brutti momenti, domenica pomeriggio, intorno alle 18:30, per due coniugi che facevano il bagno nel mare di Caucana. La coppia si è inavvertitamente allontanata ed è rimasta in balia della forte corrente e delle onde. Fortuna per i due che in spiaggia un esperto nuotatore, un avvocato, il quale non ha esitato a gettarsi in acqua e a salvarli. Una volta portati al sicuro in spiaggia il soccorritore li ha affidati alla cura della moglie, medico di base, che ha provveduto a prestare i primi soccorsi fino all’ intervento dell’ ambulanza.