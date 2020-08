Incidente sulla provinciale Noto-Pachino: 4 auto coinvolte

Pachino - Quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a catena avvenuto verso le 11 sulla strada provinciale Noto-Pachino. L'impatto, la cui dinamica è al vaglio della polizia municipale di Noto, è avvenuto ad una decina di metri dal bivio per San Lorenzo. Scattato l'allarme, oltre alla polizia municipale, sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno medicato sul posto i contusi. L'incidente non avrebbe provocato feriti gravi. Rallentamenti si sono registrati sulla carreggiata in direzione Pachino.