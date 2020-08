Rischia di annegare nella spiaggia di Arizza, salvato

Scicli - Momenti di apprensione oggi pomeriggio ad Arizza dove un anziano turista ha rischiato di annegare. L’episodio è accaduto nel tratto di mare di Arizza.

L’uomo nuotava tranquillamente quando è stato colto da forti crampi che gli hanno impedito di rientrare sulla battigia. Il bagnante, vistosi in difficoltà, ha chiesto aiuto. Sono scattati immediatamente i soccorsi; è stato in particolare un gruppo di quattro bagnanti a correre in suo aiuto. La corrente ha reso particolarmente difficile il recupero della persona rimasta in balia delle onde. All’uomo, che ha saputo mantenere la calma, è stato lanciato un salvagente e, grazie anche a una catena umana in acqua, è stato tirato a riva. Sul posto era stata chiamata anche un’ambulanza.