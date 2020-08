Salva due bagnanti e rischia di annegare

Santa Croce Camerina - Prima salva due bagnanti, poi rischia di annegare e chiede aiuto. Un bagnante di mezza età è stato tratto in salvo da un istruttore di surf, a Caucana. L’uomo in difficoltà aveva poco prima tratto in salvo due ragazzi. Poi, per il mare mosso, aveva avuto lui stesso bisogno di un aiuto: e quindi il surfista lo ha tratto in salvo. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio nella zona degli scavi archeologici.