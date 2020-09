Il padel riparte anche a Vittoria

Vittoria - È lo sport del momento anche se, strano ma vero, ha già mezzo secolo. Bello e avvincente come il tennis, ma più semplice e meno dispendioso in termini di spazi. Non più solo un gioco d’élite, ma una disciplina sportiva a tutti gli effetti, riconosciuta dal C.O.N.I. nel 2008, che sta spopolando praticamente in tutto il mondo. Da Nord a Sud, sono tutti pazzi per il padel: uomini, donne, bambini. Non esistono limiti alla pratica di uno sport capace di conquistare in un attimo chiunque. Una passione che non ha risparmiato nemmeno la Sicilia, che negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale del numero di campi e strutture su tutto il territorio e che dal 6 al 20 settembre sarà teatro del Sicilia Padel Tour Summer.

Un torneo amatoriale, realizzato in collaborazione con l’ente di promozione sportiva MSP Italia e i circoli affiliati delle nove province dell’Isola. Una versione nuova rispetto alla formula originariamente in programma lo scorso mese di aprile, interamente rielaborata alla luce dell’emergenza sanitaria in corso. Un modo per riassaporare il piacere di quella normalità improvvisamente svanita.

“È stato l’entusiasmo dei partecipanti - ha spiegato il direttore Francesco Russo - a darci la spinta per ripartire nonostante il momento complicato che stiamo vivendo. La pandemia ha rimesso tutto in discussione. Abbiamo ridimensionato ogni cosa e, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, stiamo provando a regalare agli appassionati di padel un assaggio di quella che sarà la prima vera edizione della kermesse che siamo stati costretti a rinviare. Un ringraziamento speciale va ai nostri partner che hanno continuato a supportarci nonostante tutto. Era importante dare un segnale forte e noi lo abbiamo fatto, per provare a rivedere la luce in un settore, come quello degli eventi sportivi, travolto più di altri dall’emergenza”.

Il torneo è aperto esclusivamente ad amatori e tesserati FIT categoria 4 gruppo N.C. Dopo una fase preliminare, che si svolgerà nei singoli circoli che hanno aderito alla manifestazione (uno per ogni provincia), sarà il Brucoli Village - Aeroviaggi a far da cornice alla fase finale. Si comincia domenica 6 settembre con le tappe di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Trapani e Messina. Giovedì 10 sarà la volta di Palermo mentre, domenica 13, Catania, Enna e Agrigento chiuderanno la fase eliminatoria. Al gran finale, in programma a Brucoli domenica 20 settembre, prenderanno parte le coppie vincitrici (una maschile e una femminile) di ogni singola tappa, che si sfideranno per salire sul gradino più alto del podio. Una grande occasione per la ripartenza del padel, e dello sport in generale, in attesa del Sicilia Padel Tour 2021. Una chance imperdibile per tutti gli appassionati dell’Isola e non solo.