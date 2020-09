83 nuovi contagi in Sicilia, 2 a Ragusa

Ragusa - Impennata di contagi da coronavirus in Sicilia secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. Dopo i 33 casi di ieri, nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati ben 83 nuovi positivi, 50 in più di ieri. Questo però a fronte di un considerevole numero di tamponi processati dal sistema sanitario regionale, ovvero 5.627. Il nuovo aumento dei contagi appare ormai come il segnale dell'arrivo della seconda ondata del virus, anche se va sottolineato che 26 contagi degli 83 venuti alla luce oggi sono riferiti a migranti e sono stati segnalati dalle Asp di Agrigento, Palermo e Trapani.

I nuovi 83 contagi scoperti in Sicilia portano il numero degli attuali positivi nell'Isola a 1.227 (ieri erano 1.152), di cui 1.139 in isolamento domiciliare, 76 ricoverati in ospedale con sintomi (+5 rispetto a ieri) e 12 gravi in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri). Il numero totale di casi di coronavirus in Sicilia dall'inizio dell'epidemia è di 4.433. Sono sempre 287 (stabile rispetto a ieri) i decessi. Le guarigioni invece sono 2.919 (+8 rispetto a ieri).

Questa invece la suddivisione degli ultimi 83 casi: 17 sono ad Agrigento di cui 16 migranti, 13 a Catania, 21 a Messina, 19 a Palermo di cui 9 migranti, 2 a Ragusa, 2 a Siracusa, 9 a Trapani di cui un migrante.