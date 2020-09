Berlusconi, positiva anche la fidanzata Marta Fascina

Arcore - Marta Fascina (Melito di Porto Salvo, Reggio Calabria, 1990), parlamentare di Forza Italia, la donna che ha sostituito Francesca Pascale nel cuore di Silvio Berlusconi, HA contratto il Coronavirus. «Ci sono altri contagiati a villa San Martino», è il tam tam che comincia di buon mattino. Col passare delle ore il cerchio si restringe. «Continuo la mia battaglia», continua a ripetere come un mantra Berlusconi, che ha passato tutta la mattinata a rispondere alle telefonate di compagni di partito e avversari. Con i primi ha pianificato le tappe della lunga marcia di avvicinamento alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, che sarà scandita – a meno di colpi di scena – da interviste, interventi, partecipazioni telefoniche a iniziative e trasmissioni tv.

Fascina ha trascorso con il Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata anche lei in Sardegna con Berlusconi. Il test naso-faringeo avrebbe dato esito positivo ieri sera ma Fascina sarebbe asintomatica e quindi in isolamento.

Chi è Marta Fascina

Calabrese di trent'anni, ma cresciuta in Campania, è stata eletta alla Camera in un collegio blindato del Napoletano dopo un'esperienza nell'ufficio stampa del Milan. Galeotte, raccontano le sue colleghe onorevoli, sarebbero state prima del 2018 alcune appassionate lettere inviate al Cavaliere.

Laureata in Lettere e Filosofia a Roma, "addetta stampa" e "public relation specialist", si legge nella biografia sul sito della Camera.

Si può considerare un’“anti-social”, infatti su i suoi profili pubblica pochissimi scatti, solamente contenuti riguardanti la politica e soprattutto del leader Silvio Berlusconi.

Della vita sentimentale della Fascina non si sapeva molto fino a poco tempo fa. Sembrerebbe inoltre che il Cavaliere abbia lasciato la sua ex Francesca Pascale proprio per la Fascina, la quale sembra che viva già da diversi mesi a Palazzo Grazioli. Durante l’emergenza sanitaria i due hanno trascorso il lockdown a Nizza, dove sono stati fotografati più volte insieme.