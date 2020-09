Covid, per la prima volta due casi a Chiaramonte Gulfi

Chiaramonte Gulfi - E' morta all'ospedale San Marco di Catania la donna di 79 anni ospite della casa di riposo di Modica dove si erano verificati alcuni contagi. Sale il numero dei contagi nella provincia ragusana: sono 101 i casi aggiornati al 3 settembre e tra questi c’è anche un ragazzino di 15 anni. In 9 si trovano ricoverati nel reparto di malattie infettive e 2 in terapia intensiva al Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. Per la prima volta si registrano due casi a Chiaramonte Gulfi, che fino ad ora era a quota zero contagi Covid. I due soggetti sono asintomatici e in isolamento domiciliare.

Nuovo caso di positività anche a Comiso, comunicato sui social dal primo cittadino Maria Rita Schembari: “Ho appreso ufficialmente dagli uffici dell’ ASP 7 di Ragusa che a Comiso è risultato un caso di positività al Coronavirus. La persona interessata è in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute. Le autorità sono al lavoro per tracciare la rete di contatti del nostro concittadino, al fine di sottoporre famigliari e amici ai necessari test. La prudenza e la calma sono indispensabili, ogni allarmismo inutile e assolutamente ingiustificato. Vi terrò costantemente informati”.