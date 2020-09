Dopo Barbara, Berlusconi contagia anche il figlio minore Luigi

Arcore - Luigi berlusconi-e-diversi-nipoti/111946" >Berlusconi, ultimo figlio di Silvio e Veronica Lario, nato nel 1988 in Svizzera. Ha i tratti fisici del papà, e la discrezione di mamma. Dopo la vacanza in Sardegna, e le frequentazioni con Flavio Briatore, papà ha contagiato la figlia Barbara e Luigi, entrambi positivi al Coronavirus. Bocconiano con formazione alla Morgan di Londra, Luigi si occupa di finanza, avendo scartato la comunicazione come campo professionale. Lo descrivono come un ragazzo maniacale nella puntualità, precisissimo, e molto chiuso e riservato, caratteri che lo allontanano dal padre. Luigi è il quinto figlio di berlusconi-e-diversi-nipoti/111946" >Berlusconi. E' fidanzato e prossimo al matrimonio, dicono i bene informati.

I cinque figli di Silvio

Nel 1965 berlusconi-e-diversi-nipoti/111946" >Berlusconi sposa Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, da cui ha due figli: Marina, e Pier Silvio. Nel 1980 berlusconi-e-diversi-nipoti/111946" >Berlusconi vede a teatro l'attrice Veronica Lario esibirsi a teatro: è un colpo di fulmine. Nel 1985 divorzia dalla prima moglie e nel 1990 sposa Veronica, da cui ha tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi. L'ultimo erede del Cavaliere.