A minacciare il medico di Siracusa un dipendente del suo reparto

Siracusa - Aveva a casa la vernice spray rossa con cui aveva realizzsto le minacce di morte in ospedale. La Digos ha individuato l'autore delle minacce di morte a Paolo Caruso, Primario del Reparto di oftalmologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa, che nella giornata del 24 agosto aveva rinvenuto delle scritte davanti il proprio studio, vergate con bomboletta spray di colore rosso, dal chiaro tono intimidatorio: “Sei vicino alla morte R.I.P”, unitamente ai simboli della svastica e della falce e martello.

La disamina delle migliaia di immagini di videosorveglianza acquisite, anche all’interno della struttura ospedaliera, come pure sull’asse viario della città, corroborata da ulteriori riscontri investigativi, consentivano di acclarare gravi indizi a carico di un dipendente dell’ospedale che presta servizio nello stesso reparto del Primario, escludendo la pista politica.

Questi, come documentato dalle immagini acquisite, nella giornata di sabato 22 agosto, senza apparente motivo si sarebbe recato all’interno dell’ospedale. Per tale circostanza si condivideva con la Procura della Repubblica di Siracusa l’opportunità di effettuare nell’abitazione del soggetto una perquisizione domiciliare che forniva ulteriori indizi utili, con il rinvenimento della bomboletta spray di colore rosso, come quella utilizzata per commettere il reato.